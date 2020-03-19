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Происшествия

В Николаеве средь бела дня подожгли райотдел полиции: фото с места ЧП

18:04 19 марта 2020 342
поджог отделения полиции в Николаеве
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

19 марта, около 13:00, в Заводском отделе полиции Николаева, расположенном на улице Белой, вспыхнул пожар. Горели несколько комнат. По оценке прибывших на вызов пожарных, пламя охватило около 20 квадратных метров бытовых помещений.

Огонь тушили 12 спасателей на трех автомобилях. В 13:50 пожар был ликвидирован.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, произошел поджог. Как такое стало возможным средь бела дня, во время несения службы персоналом отдела, выясняется.

Уголовное производство открыто по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», что наказывается лишением свободы на срок от трех до 15 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ЧП во Львове: там 40-летний местный житель устроил поджоги возле СИЗО и двух райотделов полиции.

А В ночь на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции, бывшего народного депутата Егора Фирсова.

«ФАКТЫ» также сообщили, что месяц назад неизвестные устроили поджог в курортной зоне Одессы, там сгорели десятки домов.

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