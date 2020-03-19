Во Львове отменяют бесплатный проезд льготников в транспорте

Украина

Во Львове нашли способ кардинально сократить число пассажиров в городском общественном транспорте. С 23 марта в городе будут отменены льготы на проезд. Такие меры продлятся на весь период карантина. Об этом сообщил депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

После введения в Украине карантинных ограничений было установлено, что в транспортном средстве должно быть не более 10 человек. Выполнить это условие получилось не у всех. Во Львове только за 19 марта были оштрафованы пятеро водителей. Каждому выписан штраф в сумме 17 тысяч гривен.

На следующей неделе городские власти попробуют иной способ: попытаются убедить граждан по своей воле отказаться от поездки. С 23 марта отменяется бесплатный проезд для всех льготных категорий. Рассматриваются альтернативные варианты подвоза на работу сотрудников стратегически важных предприятий, а также медицинского персонала.

Напомним, ранее такие же меры были введены в Черновцах. В областном центре, больше всех пострадавшем от вспышки заболевания, были отменены льготы на проезд в транспорте. Предполагается, что с новыми правилами транспорт займется перевозкой критически важных категорий работников.

В Ужгороде и Луцке с 20 марта полностью прекратят работу общественного транспорта после ряда серьезных конфликтов пассажиров с перевозчиками.

Фото city-adm.lviv.ua



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