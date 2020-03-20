В Минздраве рассказали, когда будут готовы продлить карантин

Украина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил предположения экспертов о том, что введенный в Украине для сдерживания распространение коронавируса карантин может быть продлен после 3 апреля.

Об этом он сказал в четверг вечером в эфире программы «Право на владу».

По словам Ляшко, Минздрав готовится к возможному продлению карантина, однако решение будет зависеть от распространения коронавирус.

«Это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Евросоюза. Если будет происходить такое продолжение роста — карантин будет стопроцентно продлен», — сказал главный санитарный врач.

Напомним, карантин в Украине был введен до 3 апреля, но с оговоркой, что окончательное решение будет принято после оценки ситуации в последних числах марта. Европейские страны ради сдерживания пандемии коронавируса закрыли границы, ограничили перемещение внутри страны, в некоторых странах введен тотальный запрет на выход на улицу.

О том, что в Украине тоже могут начать действовать более жесткие меры из-за нарушение условий карантина, заявил заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. По его словам, сейчас полицейские только предупреждают о последствиях нарушения предписаний, но с 20 марта ситуация может кардинально измениться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на вечер 19 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из которых — летальные. Так, в четверг стало известно о третьей смерти, вызванной коронавирусной инфекцией. Речь об инфицированной женщине из Ивано-Франковска. В ЦОЗ отметили, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время занималась дома самолечением и скончалась спустя сутки после госпитализации еще до получения результатов теста на коронавирус. По данным СМИ женщине было 56 лет.

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