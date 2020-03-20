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Украина

Ударят морозы: синоптики предупредили о перемене погоды на выходных

8:16 20 марта 2020 233
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни Украину ждет резкая перемена погоды. В пятницу, 20 марта, еще задержится тепло, но начиная с выходных ударят морозы. Возможен дождь и мокрый снег.

20 марта в Украине преимущественно без осадков, небольшой дождь возможен лишь в Карпатах и в Прикарпатье. Днем до +14 градусов, в Закарпатье и южных регионах до +18°.

карта

21 марта погода резко изменится, похолодает. По всей Украине, за исключением восточных регионов, пройдут дожди, на западе возможен дождь с мокрым снегом. В правобережной части страны похолодает до +3…+7 градусов.

карта

22 марта вернутся ночные морозы до -5 градусов. Днем на западе, севере и в центральных районах около 0°, на юге и на востоке +4…+6 градусов тепла, возможен мокрый снег.

карта

Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что тепло вернется в Украину с 25 марта, но пока над страной задержатся холодные воздушные массы. Об этом в статье «Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Ударят морозы: синоптики предупредили о перемене погоды на выходных

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