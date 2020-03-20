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Спорт

Гвоздик снова заговорил о реванше с Бетербиевым (видео)

9:06 20 марта 2020 29
Александр Гвоздик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик, в октябре прошлого года потерпевший первое поражение в профессиональной карьере от россиянина Артура Бетербиева, впервые назвал главную причину своей неудачи в последнем поединке и выразил надежду провести реванш со своим обидчиком.

«Я был хуже, он был лучше. Если конкретно по полочкам, то я не был готов физически, понимая это, я подсел морально. Был план держать Бетербиева на дистанции, но это не получилось. Подготовка была направлена на то, чтобы не пропускать удары. Наверное, я не был готов к тому давлению, которое он начал оказывать, а, когда тебя давят, то нужно что-то делать: либо убегать, либо идти вперед. Что собственно я и сделал. О тех ошибках, о которых я сказал, я над ними работаю. Мы с тренером над ними работаем, но прислушаться ко всем мнениям я, к сожалению, не готов. В конце концов, по голове получаю ведь я.

Я зол, я голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем. Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербива, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз", — рассказал боксер в интервью Luckypunch.

Напомним, что Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде, потеряв чемпионский пояс по версии WBC. После боя россиянин отметил, что ему неинтересен реванш с нашим соотечественником.

Полный бой Гвоздик — Бетербиев (нокаут на 47:00)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик провел первую дуэль взглядов перед боем с Чисорой.

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