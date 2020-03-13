26.02 / 26.65 28.91 / 29.73
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Усик в Louis Vuitton и Чисора в маске: первая дуэль взглядов боксеров (фото, видео)

21:11 13 марта 2020 326
Усик Чисора дуэль взглядов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 13 марта, в Лондоне прошла пресс-конференция с участием украинского боксера Александра Усика (17 побед, 13 из них — нокаутом) и британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), посвященная предстоящему бою в супертяжелом весе.

Наш соотечественник пришел на мероприятие в реглане Louis Vuitton и шляпе, а его соперник закутал лицо в национальный флаг, наверняка, чтобы защитить себя от бушующего в Европе коронавируса.

«До конца еще не вкусил супертяжелой весовой категории. Бой з Дереком Чисорой будет большим испытанием для меня, и я буду усердно готовиться к нему, так же как я готовлюсь ко всем поединкам. Смотрел его поединок, когда он бил по лицу Виталия Владимировича, а потом плевался водой в Володю. Думаю, что он уже перерос вот это ребячество и будет более серьезно ко всему относиться. Думаю, что мы закатим хорошее шоу для фанатов бокса и люди порадуются, посмотрев его», — сказал в рамках общения с представителями СМИ украинец.

Боксеры сделали совместное селфи

«Усик владеет золотым билетом на бой с Джошуа, и я намерен его отобрать. Единственный путь Усика к победе — это нокаутировать меня, но этого не будет. Я усердно готовлюсь к бою. Посмотрим, как сложится, но я крайне воодушевлен этим шансом», — отметил британец.

Напомним, что бой Усик — Чисора запланирован на 23 мая в Лондоне на O2 Arena.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Чисора заработает за бой с Усиком около 2,5 миллионов долларов.

Фото Matchroom Boxing

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зеленский

Коронавирус в Украине: Зеленский выступил с важным обращением (видео)

Михаил Решетников

"Украинцы — не народ": в Киев с лекцией едет скандальный ректор из России, любящий Путина

Астрид перерезает веревку с воздушными шарами

Похороны троих детей датского миллиардера: гробы были украшены цветами и воздушными шарами (фото)

харьков ветеран

Ушел в магазин и не вернулся: под Харьковом при загадочных обстоятельствах умер ветеран АТО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер