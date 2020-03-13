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Усик в Louis Vuitton и Чисора в маске: первая дуэль взглядов боксеров (фото, видео)
В пятницу, 13 марта, в Лондоне прошла пресс-конференция с участием украинского боксера Александра Усика (17 побед, 13 из них — нокаутом) и британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), посвященная предстоящему бою в супертяжелом весе.
Наш соотечественник пришел на мероприятие в реглане Louis Vuitton и шляпе, а его соперник закутал лицо в национальный флаг, наверняка, чтобы защитить себя от бушующего в Европе коронавируса.
«До конца еще не вкусил супертяжелой весовой категории. Бой з Дереком Чисорой будет большим испытанием для меня, и я буду усердно готовиться к нему, так же как я готовлюсь ко всем поединкам. Смотрел его поединок, когда он бил по лицу Виталия Владимировича, а потом плевался водой в Володю. Думаю, что он уже перерос вот это ребячество и будет более серьезно ко всему относиться. Думаю, что мы закатим хорошее шоу для фанатов бокса и люди порадуются, посмотрев его», — сказал в рамках общения с представителями СМИ украинец.
«Усик владеет золотым билетом на бой с Джошуа, и я намерен его отобрать. Единственный путь Усика к победе — это нокаутировать меня, но этого не будет. Я усердно готовлюсь к бою. Посмотрим, как сложится, но я крайне воодушевлен этим шансом», — отметил британец.
Напомним, что бой Усик — Чисора запланирован на 23 мая в Лондоне на O2 Arena.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Чисора заработает за бой с Усиком около 2,5 миллионов долларов.
Фото Matchroom Boxing
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