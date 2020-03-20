Настя Ивлеева шокировала поклонников новым шоу (видео)

Шоу-бизнес

Настя Ивлеева всегда отличалась смелостью и эпатажными выходками. Она посмеялась над карантином из-за коронавируса и показала, как весело проводит время с вином и танцами. В новом шоу Насти Agentshow Land, куда приходят знаменитости, она подвергает их испытаниям и сама выполняет условия конкурса. В этот раз гостьей стала певица Елена Темникова.

Так, в рубрике «Трогательный рот» Ивлеева угадывала предметы на ощупь. Если не удается угадать, то проигравший держит его во рту 10 секунд. А Настя не угадала бычий пенис и была удивлена и возмущена тем, что это придется взять в рот. Но была вынуждена сделать это, несмотря на отвращение и брезгливость.

Среди предметов, которые девушки не смогли угадать, также оказались пережеванная жевательная резинка, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушка.

Ранее Настя Ивлеева и Максим Галкин лепили шарики из экскрементов, что показали в своем фильме «Поездатый Новый год».

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