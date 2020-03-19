27.47 / 28.56 29.48 / 30.84
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

C вином и танцами: Настя Ивлеева рассмешила сеть забавным роликом о карантине (видео)

15:23 19 марта 2020 102
Настя Ивлеева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Ведущая «Орла и Решки», известный блогер Настя Ивлеева, высмеявшая ранее обладательниц длинных ногтей, позабавила сеть новым видео на актуальную тему. Она показала, как весело коротает время на карантине, танцуя и попивая вино. Настя опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором танцует в оригинальной маске под трек рэп-исполнительницы Cardi B, выступившей ранее с эмоциональной речью по поводу коронавируса. В ее крики «Coronavirus! That shit is real» добавили музыку и биты. Трек стремительно стал популярным, попал в чарты iTunes.

«Как выглядит мой карантин. I’m quarantined bitch. Отмечай подруженьку и давайте затэгаем под этим видео Cardi B», — подписала Ивлеева видео, которое уже набрало более 8 млн просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как украинские звезды проводят время на карантине. Катя Осадчая подготовила подборку фильмов.

Лилия Ребрик изолировалась с семьей на даче.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Грузовики с гробами

Кладбища не справляются, гробы из города вывозят грузовиками: страшные видео из Италии

карантин

Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится

разработка вакцины

Пандемия коронавируса: японцы с успехом применяют для лечения старый препарат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер