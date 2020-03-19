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C вином и танцами: Настя Ивлеева рассмешила сеть забавным роликом о карантине (видео)
Ведущая «Орла и Решки», известный блогер Настя Ивлеева, высмеявшая ранее обладательниц длинных ногтей, позабавила сеть новым видео на актуальную тему. Она показала, как весело коротает время на карантине, танцуя и попивая вино. Настя опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором танцует в оригинальной маске под трек рэп-исполнительницы Cardi B, выступившей ранее с эмоциональной речью по поводу коронавируса. В ее крики «Coronavirus! That shit is real» добавили музыку и биты. Трек стремительно стал популярным, попал в чарты iTunes.
«Как выглядит мой карантин. I’m quarantined bitch. Отмечай подруженьку и давайте затэгаем под этим видео Cardi B», — подписала Ивлеева видео, которое уже набрало более 8 млн просмотров.
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