Усик призвал фанатов в карантин ходить в храмы (видео)

Спорт

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) пообщался со своими болельщиками на своей странице в Instagram, затронув в том числе и животрепещущую тему последних недель — пандемию коронавируса.

«Самый страшный вирус, которым мы болеем, — это грех. Кто-то говорит, что необходимо повременить с походами в храм, но это все глупости. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь, и тогда будет все хорошо», — отметил боксер.

Напомним, что свой ближайший бой Усик должен был провести 23 мая в Лондоне против британца Дерека Чисоры, который за встречу с нашим соотечественником заработает 2,5 млн долларов. Впрочем, из-за пандемии коронавируса, вполне возможно, поединок придется перенести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Чисора провели в Лондоне первую дуэль взглядов.

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