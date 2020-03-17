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Усик призвал фанатов в карантин ходить в храмы (видео)
Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) пообщался со своими болельщиками на своей странице в Instagram, затронув в том числе и животрепещущую тему последних недель — пандемию коронавируса.
«Самый страшный вирус, которым мы болеем, — это грех. Кто-то говорит, что необходимо повременить с походами в храм, но это все глупости. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь, и тогда будет все хорошо», — отметил боксер.
Напомним, что свой ближайший бой Усик должен был провести 23 мая в Лондоне против британца Дерека Чисоры, который за встречу с нашим соотечественником заработает 2,5 млн долларов. Впрочем, из-за пандемии коронавируса, вполне возможно, поединок придется перенести.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Чисора провели в Лондоне первую дуэль взглядов.
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