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В Британии из-за коронавируса разрешили присутствие на церковных венчаниях только двух гостей

10:39 20 марта 2020 13
Руки жениха и невесты
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Из-за пандемии коронавируса британцам, желающим вступить в брак, придется либо отложить планировавшиеся свадьбы на неопределенное время или же проводить их в самых скромных условиях. Англиканская церковь объявила, что на венчаниях разрешается присутствовать лишь пятерым — невесте, жениху, священнику и двум гостям-свидетелям. При этом необходимо соблюдать положенную дистанцию. Священник, вопреки традициям, не будет прикасаться к обручальным кольцам, чтобы их благословить. А также не будет касаться рук брачующихся. Не допускается также присутствие другого церковного персонала — например, органистов.

Как сообщает издание Metro, остальные друзья и родственники могут наблюдать за церемонией дистанционно в прямом эфире — к примеру, с помощью Skype. Или могут посмотреть ее потом в записи.

То же самое касается обряда крещения.

Ранее сообщалось, что внучка британской королевы принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли Моцци вынуждены была отменить свадебный прием в саду Букингемского дворца, запланированный на 29 мая. Относительно самого бракосочетания принцесса Йоркская официально еще не приняла решение. Неофициально же сообщалось, что Беатрис и Эдоардо сначала рассматривали возможность пожениться, не устраивая торжественного приема — в самом узком кругу. Но потом все же решили перенести всю свадьбу на будущий год. Судя по всему, так оно и будет, поскольку распоряжение Англиканской церкви касается и членов королевской семьи. Так что принцессе и ее жениху пришлось бы ограничиться только двумя гостями на венчании и остаться без торжественного приема.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса королева Елизавета отказалась принимать у себя императора Японии.

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