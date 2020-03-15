Мир

В Великобритании из-за коронавируса планируют изолировать всех людей старше 70 лет

В Великобритании, где на днях коронавирус выявили в организме новорожденного ребенка, готовятся изолировать на длительный период всех граждан старше 70 лет.

Так власти хотят защитить пожилых британцев от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает Би-би-си.

По его словам, это произойдет не сейчас, а когда поступит указание. Карантин будет длительным. Изолированным гражданам прикажут оставаться дома и запастись продуктами и жизненно важными лекарствами. Люди без симптомов смогут посещать старших родственников и друзей, но оставаться на расстоянии в два метра.

По информации издания, количество погибших в стране возросло до 35 в воскресенье, 15 марта. Все умершие — это люди старше 60 лет или с сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, правительство предложит производителям автомобилей, оружия и армейским поставщикам переориентировать свои нынешние производственные линии на производство аппаратов искусственной вентиляции легких, которых не хватает в стране.

Увеличить количество коек власти Британии решили за счет гостиниц. Также планируется вернуть на работу врачей и медсестер, которые вышли на пенсию.

Напомним, по прогнозам специалистов, пандемия COVID-19 может затронуть 20% трудоспособного населения Британии, то есть заболеет каждый пятый.

Как сообщали «ФАКТЫ», королева Великобритании Елизавета II выехала из Букингемского дворца из опасений заразиться COVID-19.

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