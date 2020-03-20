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Каждый третий — пенсионер: в полиции рассказали, кто ездит в киевских маршрутках в час пик

11:21 20 марта 2020 743
Полиция контролитует людей в транспорте
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Пожилые люди, входящие в группу риска инфицирования коронавирусом, несмотря на призывы оставаться дома, активно пользуются общественным транспортом в Киеве, где планируют ввести режим чрезвычайной ситуации.

«На два автобуса — семь пенсионеров из 20 пассажиров. Шесть из семи, с которыми я сегодня общался, спешат в банк платить или узнавать сумму за коммуналку, поскольку, с их слов, по телефону дозвониться не могут. Еще одна в час пик решила поехать в магазин, поскольку «потом будут большие очереди», — пишет на своей страничке в социальных сетях пресс-офицер Патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 20 марта на остановках возле метро «Черниговская» собрались большие очереди из-за ограничения пассажирских перевозок.

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