- 12:07 "1+1" отменил прямые эфиры шоу "Голос країни-10"
- 12:00 Как спастись от коронавируса при помощи мужских трусов: сеть взорвало эпичное видео
- 11:52 В Испании начинают закрывать отели и превращают их во временные больницы
- 11:44 Миша Романова впервые показала сына
- 11:41 В Украине активно нарушают карантин: где больше всего оштрафованых
- 11:27 Красавчик: Ирина Билык показала сына за рулем
- 11:25 В YouTube произошел серьезный сбой: где сервис перестал работать
- 11:21 Каждый третий — пенсионер: в полиции рассказали, кто ездит в киевских маршрутках в час пик
- 11:13 Энтони Хопкинс показал, как развлекает своего кота на карантине
- 11:06 Беременная Джамала показала, как проводит время на карантине
- 11:01 Главное — туалетная бумага: россиянам предлагают купить готовые "тележки апокалипсиса"
- 10:59 Еще одна украинка умерла от коронавируса: кто она и где это произошло
Каждый третий — пенсионер: в полиции рассказали, кто ездит в киевских маршрутках в час пик
Пожилые люди, входящие в группу риска инфицирования коронавирусом, несмотря на призывы оставаться дома, активно пользуются общественным транспортом в Киеве, где планируют ввести режим чрезвычайной ситуации.
«На два автобуса — семь пенсионеров из 20 пассажиров. Шесть из семи, с которыми я сегодня общался, спешат в банк платить или узнавать сумму за коммуналку, поскольку, с их слов, по телефону дозвониться не могут. Еще одна в час пик решила поехать в магазин, поскольку «потом будут большие очереди», — пишет на своей страничке в социальных сетях пресс-офицер Патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 20 марта на остановках возле метро «Черниговская» собрались большие очереди из-за ограничения пассажирских перевозок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.