Здоровье и медицина

Ляшко рассказал, когда в украинских аптеках снова появятся маски

В четверг, 19 марта, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в украинских аптеках маски появятся в пятницу-субботу. В Минздраве также рассказали о сценариях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает LB.ua.

По словам Виктора Ляшко, товар удастся быстро приобрести благодаря тому, что закупки медицинских изделий вывели из-под закона о государственных закупках. В ликвидации дефицита будут участвовать и отечественные производители.

«И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства», — утверждает Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Киеве запретили поездки в общественном транспорте пассажирам без масок.

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