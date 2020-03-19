- 15:40 Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится
- 15:35 Ляшко рассказал, когда в украинских аптеках снова появятся маски
- 15:23 C вином и танцами: Настя Ивлеева рассмешила сеть забавным роликом о карантине
- 15:19 Эксперт обнародовал документы о вывозе угля из ОРДЛО в Россию
- 15:14 В Киеве спасали малыша, который в отсутствие родителей вышел «погулять» на подоконник
- 14:58 В России задумали создать новое кибероружие: хакеры раскрыли детали
- 14:49 Карантин не помеха: в центре Одессы гитарист в инвалидной коляске исполнил блюз
- 14:29 На въездах в Днепропетровскую область появились блокпосты: что нужно знать (карта)
- 14:25 В Минздраве озвучили сценарии борьбы с коронавирусом в Украине
- 14:20 Коронавирус: кто попадает в группу риска COVID-19
- 14:18 Пандемия коронавируса: японцы с успехом применяют для лечения старый препарат
- 14:03 Подозревают коронавирус, но обнаружили похмелье: на Черниговщине госпитализировали «вернувшуюся из Италии» женщину
Ляшко рассказал, когда в украинских аптеках снова появятся маски
В четверг, 19 марта, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в украинских аптеках маски появятся в пятницу-субботу. В Минздраве также рассказали о сценариях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает LB.ua.
По словам Виктора Ляшко, товар удастся быстро приобрести благодаря тому, что закупки медицинских изделий вывели из-под закона о государственных закупках. В ликвидации дефицита будут участвовать и отечественные производители.
«И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства», — утверждает Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Киеве запретили поездки в общественном транспорте пассажирам без масок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!