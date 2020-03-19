Общество и люди

Какой стороной надевать? В сети разоблачили фейк о коронавирусе и медицинских масках

В связи с пандемией коронавируса в сети появилось много фейков, связанных с COVID-19, например, о распыляющих дезинфицирующие средства вертолетах. Еще один фейк — о масках, а точнее о том, какой стороной их следует носить.

Так, бытует мнение, что цветная (обработанная специального веществом) сторона предотвращает попадание микробов в дыхательные пути, а внутренняя (белая) служит фильтром. Мол, маску следует одевать белой стороной к себе, если вы носитель вируса, а если не хотите им заразиться — ее следует носить белой стороной наружу.

«Нет в продаже защитных масок с такими чудодейственными свойствами. Согласно видеоинструкции ВОЗ, главное, чтобы металлический фиксатор на маске плотно крепился непосредственно к верхней части носа. Каким боком будет одета маска — не имеет значения. Стандартная маска трехслойная и основную функцию выполняет внутренняя часть», — пишет ресурс «По той бік новин».

А в Центре общественного здоровья Украины сообщали, что носить маску нужно людям с респираторными заболеваниями, чтобы не распространять инфекцию. А тем, кто здоров — избегать мест скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще один фейк, связанный с коронавирусом, касается якобы запрета детям гулять на улицах в условиях карантина. В киберполиции призвали граждан, сообщать о подобных «новостях» правоохранителям.

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