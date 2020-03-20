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Еще один областной центр останется без общественного транспорта: названы сроки
С субботы, 21 марта, в Чернигове полностью остановят общественный транспорт. Ранее об этом непопулярном решении объявили некоторые другие города Украины.
Как сообщает пресс-служба городского совета, Чернигов готовится полностью остановить работу общественного транспорта. Это решение на внеочередном заседании принял исполнительный комитет.
«Остановить на территории города Чернигова работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта с 00 ч. 01 мин. 21 марта по 23 ч. 59 мин. 22 марта 2020 и с 22.00. 24 марта 2020 до окончания карантина», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что полиция провела мониторинг пассажиров, которые ездят в Киеве в маршрутках в час пик. Оказалось, что большинство — пенсионеры.
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