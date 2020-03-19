В Ужгороде и Луцке полностью прекращают работу общественного транспорта

Украина

С пятницы, 20 марта, в Ужгороде прекращает работу общественный транспорт — это связано с карантином, который действует в Украине.

Пресс-служба горсовета сообщает, что такое решение приняли в Ужгороде на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, которое прошло под председательством городского головы Богдана Андриива.

Он отметил, что утром и вечером сложно обеспечить при перевозке пассажиров соблюдение ограничения в 10 человек в одном транспортном средстве. В результате возникают конфликтные ситуации. При этом штрафы достигают 70 тысяч грн. В итоге, чтобы предотвратить распространение COVID-19, работу общественного транспорта в Ужгороде приостановят.

С четверга, 19 марта, весь общественный транспорт перестал работать в Луцке, сообщает ЛІГА.Новости. За день до этого соответствующее решение в связи с пандемией коронавируса принял горсовет.

Местные власти решили за счет бюджета организовать развозку медработников и сотрудников критически важных объектов.

Ранее сообщалось, что Днепропетровщину огородили блокпостами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter