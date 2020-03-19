27.48 / 28.54 29.48 / 30.81
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Ужгороде и Луцке полностью прекращают работу общественного транспорта

16:10 19 марта 2020 312
Троллейбус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

С пятницы, 20 марта, в Ужгороде прекращает работу общественный транспорт — это связано с карантином, который действует в Украине.

Пресс-служба горсовета сообщает, что такое решение приняли в Ужгороде на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, которое прошло под председательством городского головы Богдана Андриива.

Он отметил, что утром и вечером сложно обеспечить при перевозке пассажиров соблюдение ограничения в 10 человек в одном транспортном средстве. В результате возникают конфликтные ситуации. При этом штрафы достигают 70 тысяч грн. В итоге, чтобы предотвратить распространение COVID-19, работу общественного транспорта в Ужгороде приостановят.

С четверга, 19 марта, весь общественный транспорт перестал работать в Луцке, сообщает ЛІГА.Новости. За день до этого соответствующее решение в связи с пандемией коронавируса принял горсовет.

Местные власти решили за счет бюджета организовать развозку медработников и сотрудников критически важных объектов.

Ранее сообщалось, что Днепропетровщину огородили блокпостами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди на улице

Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Питер Уиттингем

Не спасли: известный английский футболист умер в 35 лет

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

карантин

Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер