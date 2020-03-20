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В Киеве частная клиника не сообщила властям, что у пациента обнаружили коронавирус
В Киеве прокуратура расследует попытку скрыть заражение коронавирусом. Дело касается 50-летнего киевлянина, у которого подтвердили опасный диагноз.
Житель столицы после поездки в Швейцарию заподозрил у себя заражение коронавирусом. Анализ мужчина сдал в частном медицинском центре в Соломенском районе столицы. После того, как тесты показали положительный результат, администрация клиники решила об этом случае не уведомлять ни Минздрав, ни Центр общественного здоровья. Еще один случай заражения в Киеве мог бы остаться секретом, но тайну «сдала» немецкая лаборатория, непосредственно выполнявшая анализ.
Как сообщает прокуратура Киева, теперь против руководства клиники открыто расследование. Проверка должна установить, могли ли действия руководства медцентра поставить под угрозу здоровье людей и заведомо способствовать распространению опасного заболевания. Следствие ведет Соломенское райуправление полиции.
Напомним, в Киеве выявлены трое заразившихся коронавирусом: студент, контактировавший с заболевшей женщиной в Радомышле; туристка, вернувшаяся из Франции; 50-летний мужчина, заболевший после поездки в Швейцарию. Последний заболевший лечится дома и должен соблюдать режим самоизоляции.
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