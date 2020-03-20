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Днепропетровщина вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Днепропетровской области, где коронавирус подтвержден у двоих людей, вводят режим чрезвычайное ситуации — такое решение приняли на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которые жители области должны дисциплинированно соблюдать», — заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
В области создали координационную группу, куда вошли руководители региональных управлений ГосЧС, Нацполиции, а также представители транспортных и других служб.
Основная задача группы — мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы, организация защитных мер, в частности, обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 21 марта в Чернигове полностью остановят общественный транспорт.Такое решение на внеочередном заседании принял исполнительный комитет госовета.
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