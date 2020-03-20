Мусульмане празднуют ночь Исра и Мирадж: как ее принято отмечать

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В ночь на 22 марта исповедующие ислам вспоминают событие, которое называется Исра и Мирадж (что с арабского буквально переводится как путешествие ночью и восхождение, или вознесение). Речь идет о чудесном путешествии пророка Мухаммада из Мекки, где он родился, в Иерусалим, совершенном ночью 27 числа месяца раджаб 621 года по мусульманскому календарю, его вознесении на небо и возвращении на землю.



В ту ночь пророк Мухаммад после совершения ночного намаза отдыхал возле Каабы (здание в центре двора главной святыни ислама мечети аль-Масджид-Харам в Мекке). Он находился в состоянии между сном и бодрствованием, когда ему явился в образе человека архангел Джибриль. Архангел привел с собой бурака — райское верховое животное выше осла, но меньше мула, с человеческим лицом и длинным туловищем, сверкающим в темноте. Вдвоем на бураке они отправились в путь, который должен был привести их в город Кудс (Иерусалим). Чудесный скакун делал мощные прыжки, каждый раз пролетая по воздуху огромные расстояния.

По дороге было сделано несколько остановок: в Медине (изначальное название этого города — Ястриб), на горе Синай, в городах Мадьян и Вифлеем. Побывал пророк и на могиле горничной фараона, вместе со своими детьми принявшей мученическую смерть за веру в Аллаха. Во время путешествия пророку Мухаммаду было дано увидеть этот мир в виде древней старухи, что говорило о приближении конца света. А с пути его безуспешно пытался сбить Иблис (дьявол).

Показаны пророку были и мучения, которые ждут людей в аду за совершенные грехи: тот, кто сеет раздор и уже не может вернуть свои слова обратно, будет подобен огромному быку, который выходит из узкого прохода, а когда хочет вернуться назад, сделать этого не сможет. Те, кто злословят, получат медные ногти, которыми будут раздирать себе грудь и лица. Губы и языки проповедников зла и распространителей заблуждений будут разрезаться огненными ножницами. Головы тех, кто не склонял их в земном поклоне, не выполнял намаз, будут раскалываться от ударов камнями, а потом опять соединяться с единое целое. Те, кто отказывался выплачивать закят (обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают раз в году при определенных условиях), будут ходить, как животные — на четвереньках и практически без одежды. Прелюбодеи, выбравшие запрещенное вместо дозволенного, будут набрасываться на гнилое мясо, отказываясь от свежего. А те, кто нарушил запрет на употребление спиртных напитков, будут пить отвратительнейшую жидкость…

Прибыв в Иерусалим, пророк Мухаммад возглавил коллективную молитву в мечети Аль-Акса, в которой по воле Аллаха собрались все жившие до него пророки, начиная с Адама.

А затем со священной горы Мориа пророк Мухаммад в сопровождении архангела Джибриля вознесся на небеса. Он прошел семь небес, на каждом из которых встретился с другими пророками.

На седьмом небе пророк увидел Аль-байт аль-мамур — здание, настолько же почитаемое небесными жителями, насколько почитаема жителями земли Кааба. В него каждый день входят семьдесят тысяч ангелов, которые затем выходят из здания и уже никогда в него не возвращаются — так велико количество этих сделанных из света невероятно смелых и сильных слуг Аллаха. На этом же небе находится крона величественного мирового дерева неземной красоты, корень которого уходит в шестое небо.

А над семью небесами находится рай. Там, в месте вечного благоденствия праведников, пророк Мухаммад увидел множество чудес. Например, необыкновенную реку: из одного источника, не смешиваясь между собой, вытекали вода, молоко, вино и мед. Там пророка приветствовали гурии -- небывалой красоты вечно молодые женщины, предназначенные в жены попавшим в рай мужчинам. Там располагались семь дворцов из жемчуга и рубинов, возведенные для тех, кто при жизни на земле помог слепому пройти семь шагов, держа его за руку…

А затем пророк Мухаммад был возвращен на землю с повелением Аллаха выполнять пять обязательных намазов в сутки (вознаграждение за них будет как за пятьдесят намазов) и с полученным Откровением о том, что за решение сделать добро человеку полагается одно вознаграждение, а за выполнение доброго дела — десять. Ну, а за совершение запрещенного поступка провинившемуся засчитывается один грех.

После возвращения из путешествия пророк Мухаммад рассказал о нем людям. И нашлись те, кто не поверил его словам. Поскольку было известно, что пророк никогда не бывал в Иерусалиме, его оппоненты, среди которых многие хорошо знали мечеть Аль-Акса, потребовали описать, как эта святыня выглядит. Пророк Мухаммад дал им настолько подробное описание мечети, что у скептиков не осталось никаких сомнений в правдивости рассказа. Были предоставлены и другие доказательства. Например, посланник Аллаха перечислил караваны, которые шли из Иерусалима в Хиджаз, и его слова были подтверждены очевидцами, прибывшими из Иерусалима. А все исламские ученые подтвердили и тот факт, что описанные в Коране ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада на небеса были совершены телом и душой наяву, а не во сне. А также то, что заняли Исра и Мирадж времени меньше, чем треть ночи.

Эту священную ночь у мусульман принято проводить за чтением Корана, молитвами и рассказами о чудесах, увиденных пророком на земле и на небесах. Очень ценится соблюдаемый в Мирадж пост — в ритуальном отношении он приравнивается к ста ночам поста.

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