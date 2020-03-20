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Под Николаевом пьяный парень сделал подкоп на штрафплощадку и украл мотоцикл (видео)
Эта история приключилась поздним вечером 19 марта в райцентре Вознесенск Николаевской области. Охранники штрафплощадки, расположенной рядом с местным горотделом полиции, заметили молодого человека, который катил мотоцикл по территории объекта. На окрик «стой!» парень резко упал и притворился, что потерял сознание. Рядом грохнулся мотоцикл.
Оказалось, что в этот вечер 21-летний юноша, выпив для храбрости водки в местной «наливайке», решил украсть мотоцикл. Транспортное средство было изъято ранее у правонарушителей и находилось тут на хранении.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, для реализации своей затеи парень лопатой сделал подкоп под воротами штрафплощадки и пролез на ее территорию. Однако довести задуманное до конца не смог. После задержания в его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя.
Теперь молодому человеку инкриминируют статью «Незаконное завладение транспортным средством» УК Украины, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ровно 16-летний парень угнал маршрутное такси. Причем он сделал это дважды за одну неделю.
А на Прикарпатье пассажир зарезал таксиста и угнал его машину.
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