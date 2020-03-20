27.40 / 28.30 29.21 / 30.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боятся быть избитыми: маршрутчики в Харькове массово отказываются работать

15:28 20 марта 2020 216
Маршрутки Харькова
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове, где с 20:00 17 марта не работает метрополитен, наблюдается настоящий транспортный коллапс. Водители маршрутных такси массово отказываются выполнять перевозки из-за нежелания получить штрафы за перевозку пассажиров сверх установленного количества. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

По его словам, в пятницу, 20 марта, с линий сошли почти 300 автобусов.

«Водители не готовы платить штрафы, а когда они отказываются везти более 10 пассажиров — им угрожают и бьют», — сказал Водовозов.

Так, в четверг, 19 марта, в одном из спальных районов города пассажиры вытащили 60-летнего водителя из автобуса и избили его.

По данным городских властей, на данный момент на линиях работают около 300 автобусов, т. е. 50%.

Читайте также: Украина на карантине: в Киеве пассажиры срывали злость на трамваях, а в Харькове брали их штурмом (фото, видео)

Проблему в горсовете предлагают решить нетрадиционно — там предложили харьковчанам временную работу водителей трамваев и троллейбусов, которые можно вывести на линии (в распоряжении города имеется около 50 «свободных» единиц электротранспорта).

Также стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес 20 марта подписал обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в метро.

Напомним, ранее Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

Зеленский уволил своего советника, "восставшего" против Сивохо и Ермака

Подростки пытались сжечь флаг Украины в центре Киева (видео)

Подростки пытались сжечь флаг Украины в центре Киева (видео)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

коронавирус

Установить диагноз можно будет прямо на дому: как в Киеве пройти тест на коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер