Украина

Боятся быть избитыми: маршрутчики в Харькове массово отказываются работать

В Харькове, где с 20:00 17 марта не работает метрополитен, наблюдается настоящий транспортный коллапс. Водители маршрутных такси массово отказываются выполнять перевозки из-за нежелания получить штрафы за перевозку пассажиров сверх установленного количества. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

По его словам, в пятницу, 20 марта, с линий сошли почти 300 автобусов.

«Водители не готовы платить штрафы, а когда они отказываются везти более 10 пассажиров — им угрожают и бьют», — сказал Водовозов.

Так, в четверг, 19 марта, в одном из спальных районов города пассажиры вытащили 60-летнего водителя из автобуса и избили его.

По данным городских властей, на данный момент на линиях работают около 300 автобусов, т. е. 50%.

Проблему в горсовете предлагают решить нетрадиционно — там предложили харьковчанам временную работу водителей трамваев и троллейбусов, которые можно вывести на линии (в распоряжении города имеется около 50 «свободных» единиц электротранспорта).

Также стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес 20 марта подписал обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в метро.

Напомним, ранее Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии.

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