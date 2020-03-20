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Украина

Оформление и выдачу загранпаспортов в Украине ограничили на время карантина: что нужно знать

15:40 20 марта 2020 123
Биометрический паспорт
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса Миграционная служба Украины будет оформлять и выдавать общегражданские паспорта и паспорта для выезда за рубеж лишь в некоторых случаях и по отдельно установленному графику работы.

В первую очередь будут:

  • оформляться паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного (в том числе оформления ID-карты вместо потерянного или похищенного паспорта гражданина Украины в форме книжечки);
  • оформляться паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг;
  • оформляться паспорта гражданина Украины для выезда за границу в связи с необходимостью срочной поездки, связанной с насущной потребностью в лечении, сопровождении тяжелобольного родственника или смертью близкого человека за рубежом;
  • оформляться виды на временное и постоянное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг.
  • вклеиваться фотографии в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижении человеком соответствующего возраста.

«Выдача изготовленных документов, подтверждающих гражданство, удостоверяющих личность или ее специальный статус, сформированных справок и выписок будет осуществляться в обычном режиме, но с учетом установленного графика работы на период карантина», — отметили в миграционной службе и добавили: «Обслуживание людей по другим направлениям, в том числе предварительно записанных в электронную очередь, осуществляться не будет. Лица, совершившие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией позже — после отмены карантина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам советуют решать свои вопросы, например, с оплатами за коммунальные услуги, дистанционно — личный прием граждан на время карантина отменяют.

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