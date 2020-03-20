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Украина

Топ-менеджер «Нафтогаза» заразился коронавирусом

16:13 20 марта 2020 35
«Нафтогаз»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Директор по интегрированному газовому бизнесу компании «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов инфицирован коронавирусом. Ранее заболевание обнаружили у нардепа Сергея Шахова.

О болезни топ-менеджера его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов сообщил в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока я был в Турции, мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель», — заявил Михаил Фаворов.

Тест Андрея Фаворова на коронавирус оказался положительным. На следующий день заболела и его жена — основательница компании Magonova&Partners Анастасия Магонова.

«В соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом „Нафтогаза“ самоизолировался. Сижу дома, не хожу и минимизирую контакт со всеми, с кем можно и нельзя», — сказал заболевший Андрей Фаворов.

Ранее сообщалось, что спикера Рады Разумкова проверили на коронавирус.

Фото: slovoidilo.ua

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