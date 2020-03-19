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Украина

Разумкова проверили на коронавирус: что показал тест

10:52 19 марта 2020 383
Разумков
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как у народного депутата Сергея Шахова подтвердили заражение COVID-19, тест для диагностики коронавируса провели у спикера парламента Дмитрия Разумкова. Тест показал отрицательный результат.

«Сегодня уже известный результат теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной Рады нет коронавируса», — передает «РБК-Украина» слова своего источника.

Напомним, Шахов оказался в числе жителей Киевской области, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Депутат, который недавно вернулся из Италии, заявил, что самоизолировался и в настоящее время занимается дезинфекцией.

Как сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты из парламентского комитета по экологии, в который входит заболевший коронавирусом депутат Сергей Шахов, решили самоизолироваться. Такое же решение приняли и нардепы Арсений Пушкаренко из «Слуги народа» и Ярослав Юрчишин из партии «Голос», которые были с Шаховым на одном телеэфире.

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