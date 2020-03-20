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Бил ногами по голове: в Сумах мужчина посреди улицы жестоко издевался над собакой (видео)
В четверг, 19 марта, в одной из социальных сетей опубликовали видеозапись избиения мужчиной собаки. Ранее в сети показали собаку, которая направила утят к воде.
Как сообщает 0542.ua, с помощью неравнодушных граждан сотрудники управления патрульной полиции в Сумской области нашли подозреваемого. Он не отрицал свою причастность к факту избиения собаки. Но объяснил, что пес бросался на ребенка, и мужчина решил отучить его от этого. Он утверждал, что инцидент произошел в подъезде дома. Мужчина отказался сказать, где сейчас находится собака.
Патрульные доставили задержанного в отделение полиции и передали следственно-оперативной группе. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Индии беременная собака усыновила маленькую обезьянку, которая осталась без родителей.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.