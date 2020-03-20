Ціна на соняшникову олію «Щедрий Дар» залишатиметься стабільною на період карантину

Пресс-релиз

Торгова марка «Щедрий Дар», турбуючись про здоров’я українських родин, прийняла рішення зберегти ціну на соняшникову олію для роздрібних мереж країни та дистриб’юторів.

«В Україні через карантин і підвищений попит на продукти харчування спостерігається ріст цін. Причин декілька, як абсолютно спекулятивні чи цілком обґрунтовані, спричинені, різким стрибком курсу долара. Однак ми як соціально відповідальна компанія вживаємо у цей непростий період усіх заходів, для того щоб для забезпечити країну соціально необхідним продуктом — соняшниковою олією „Щедрий Дар“. Незважаючи на економічну доцільність для підвищення цін, ми повністю зберігаємо їх до завершення карантину 3 квітня. Темпи виробництва також залишаються незмінними. Всі об'єми сьогодні розподіляються рівномірно для повного забезпечення продукцією торговельних мереж та регіонів України», — коментує Сергій Нерощин, директор з маркетингу та продажів фасованої продукції Кернел.

Соняшникова олія «Щедрий Дар» — незамінний інгредієнт щоденного харчування мільйонів українців. Тож завдяки продуманим та спланованим зусиллям виробника, тисячі українських жінок сміливо можуть розраховувати на те, що ціна на їх улюблений та корисний «Щедрий Дар» не буде зростати. А це означає, що і надалі можна буде отримувати усі переваги здорового харчування, турбуючись про себе та родину.

Нагадаємо, Кернел є провідним у світі та найбільшим в Україні виробником та експортером соняшникової олії. Свою продукцію компанія постачає більш ніж у 80 країн світу.





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