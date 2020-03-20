27.37 / 28.28 29.17 / 30.36
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Иностранец зверски убил новорожденного ребенка сожительницы в Киеве

18:54 20 марта 2020 354
Задержание
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Киевская прокуратура сообщила 37-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве ребенка возрастом всего один месяц. Ранее прокуратура завела дело на судью, которая отпустила подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева, следствие установило, что в четверг, 19 марта, в квартире Деснянского района столицы подозреваемый умышленно нанес ребенку несколько ударов в область головы. Они привели к внутричерепной травме, от которой наступила смерть.

Подозреваемого, который является гражданином другого государства, арестовали. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств убийства.

Ранее сообщалось, что на Буковине мужчина зарубил топором жену, а затем задушил свою 1,5-летнюю дочь. За совершение двойного убийства жителю села Черновицкой области угрожает пожизненное заключение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Министр Емец

"Самое трудное впереди": Емец выступил с важным обращением

Киев

В Киеве и двух областях ввели режим ЧС: что изменится

Зеленский

Зеленский уволил своего советника, "восставшего" против Сивохо и Ермака

Ермак и Зеленский

Если Зеленский и Ермак решат предать Украину, то коронавирус активистов не остановит, — Георгий Тука

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер