- 19:27 Тренировка с любовью: Женя Кот с женой показали, как заниматься спортом дома
- 19:22 Из-за теплой погоды на Киевщине весенний запрет на лов рыбы начался раньше обычного — с 20 марта
- 19:21 В Днепре маршрутчики взвинтили цены на проезд
- 19:18 В Киеве и двух областях ввели режим ЧС: что изменится
- 19:05 Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали во Львове
- 19:01 «Нет детей — делайте»: веселые советы Притулы для тех, кто на карантине
- 18:54 Иностранец зверски убил новорожденного ребенка сожительницы в Киеве
- 18:47 Если Зеленский и Ермак решат предать Украину, то коронавирус активистов не остановит, — Георгий Тука
- 18:36 Откачала жир: Слава Каминская раскрыла подробности операции
- 18:31 Для эвакуации украинцев из Польши назначили дополнительные поезда: расписание
- 18:17 Бил ногами по голове: в Сумах мужчина посреди улицы жестоко издевался над собакой
- 18:08 "Самое трудное впереди": Емец выступил с важным обращением
Иностранец зверски убил новорожденного ребенка сожительницы в Киеве
Киевская прокуратура сообщила 37-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве ребенка возрастом всего один месяц. Ранее прокуратура завела дело на судью, которая отпустила подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева, следствие установило, что в четверг, 19 марта, в квартире Деснянского района столицы подозреваемый умышленно нанес ребенку несколько ударов в область головы. Они привели к внутричерепной травме, от которой наступила смерть.
Подозреваемого, который является гражданином другого государства, арестовали. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств убийства.
Ранее сообщалось, что на Буковине мужчина зарубил топором жену, а затем задушил свою 1,5-летнюю дочь. За совершение двойного убийства жителю села Черновицкой области угрожает пожизненное заключение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.