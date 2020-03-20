Иностранец зверски убил новорожденного ребенка сожительницы в Киеве

Происшествия

Киевская прокуратура сообщила 37-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве ребенка возрастом всего один месяц. Ранее прокуратура завела дело на судью, которая отпустила подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева, следствие установило, что в четверг, 19 марта, в квартире Деснянского района столицы подозреваемый умышленно нанес ребенку несколько ударов в область головы. Они привели к внутричерепной травме, от которой наступила смерть.

Подозреваемого, который является гражданином другого государства, арестовали. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств убийства.

Ранее сообщалось, что на Буковине мужчина зарубил топором жену, а затем задушил свою 1,5-летнюю дочь. За совершение двойного убийства жителю села Черновицкой области угрожает пожизненное заключение.

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