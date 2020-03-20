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Украина

Два миллиона долларов перечислил Ярославский на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба

19:37 20 марта 2020 3
Ярославский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, руководитель Харьковского антикризисного штаба, сегодня перечислил два миллиона долларов на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса. Информация о зачислении этого первого взноса опубликована на официальном сайте штаба.

За деньги бизнесмена будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что на встрече с представителями харьковского бизнеса Александр Ярославский сообщил что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит 13 миллионов долларов, а затем добавил, что первый транш перечислит немедленно.

Так, согласно данным, опубликованным на сайте штаба, общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет 2,384 миллионов долларов для Харькова и 2,347 миллионов долларов для области. Эти же данные были вчера озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов. В понедельник, 23 марта, планируется обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора средств.

Напомним, что штаб был создан по итогам встречи в Офисе президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.

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