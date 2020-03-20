Украина

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, руководитель Харьковского антикризисного штаба, сегодня перечислил два миллиона долларов на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса. Информация о зачислении этого первого взноса опубликована на официальном сайте штаба.

За деньги бизнесмена будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что на встрече с представителями харьковского бизнеса Александр Ярославский сообщил что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит 13 миллионов долларов, а затем добавил, что первый транш перечислит немедленно.

Так, согласно данным, опубликованным на сайте штаба, общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет 2,384 миллионов долларов для Харькова и 2,347 миллионов долларов для области. Эти же данные были вчера озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов. В понедельник, 23 марта, планируется обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора средств.

Напомним, что штаб был создан по итогам встречи в Офисе президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter