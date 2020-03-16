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Политика

Зеленский попросил у бизнеса помощи в борьбе с коронавирусом

21:28 16 марта 2020 352
совещание
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский созвал на совещание представителей крупного бизнеса: владельцев и топ-менеджмент крупнейших компаний и бизнес-групп. Основной темой встречи стала борьба с коронавирусом COVID-19 и возможная помощь бизнесменов государству.

Участников совещания представители Зеленского не называют. А журналисты программы «Схемы» заметили поблизости от Офиса президента автомобили владельца группы СКМ Рината Ахметова, собственника холдинга DCH Александра Ярославского, основателя «Кернел Групп» Андрея Веревского. Также стало известно о прибытии из Днепра в Киев Игоря Коломойского.

На совещании Зеленский озвучил, как крупный бизнес может помочь госорганам в период пандемии коронавируса. Упоминалось о необходимости купить крупную партию тестов на COVID-19, медоборудование, средства защиты, дезинфицирующие препараты. В Офисе президента утверждают, что участники встречи дали согласие помочь государству.

Напомним, ранее президент обратился к нации и объявил, что в Украине нужно будет усилить карантинные меры против вспышки инфекции: закрыть развлекательные центры и ограничить пассажирские перевозки.

Фото president.gov.ua

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