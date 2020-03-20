Чрезвычайная ситуация: пенсионерам отменяют льготный проезд, а в поликлиники пускают не всех

Украина

Режим чрезвычайной ситуации, который ввели в Киеве, вряд ли сильно изменит сегодняшнюю столичную жизнь. Правоохранители и различные госучреждания разъясняют, что режим ЧС следует отличать от чрезвычайного положения, во время которого ряд конституционных прав и свобод граждан и юридических лиц может быть нарушен. Хотя, конечно, права и свободы украинцев во время чрезвычайной ситуации будут частично ограничены. Пока же киевские власти решают юридическую сторону вопроса, в нескольких регионах ЧС уже ввели. «ФАКТЫ» узнали, как этот режим отразился на Житомирской области.

— У нас сейчас существенные ограничения в работе общественного транспорта, остановлено междугороднее и пригородное сообщение. Кроме того, в салоне может находиться не более 10 человек. Следит за этим кондуктор. Уже даже выдвигаются предложения вообще прекратить транспортное сообщение, но пока до этого не дошли, — рассказала «ФАКТАМ» депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза. - Кстати, не знаю, как в Московском патриархате, но в церквях ПЦУ на службах также ограничивают количество присутствующих — до десяти.

Елена Галагуза

Медикам будут выдавать специальные транспортные карточки, по которым они смогут ездить в общественном транспорте. А облисполком принял временное решение вернуть платный проезд для льготников (льготный проезд для правоохранителей остаётся) — этим шагом хотят «стимулировать» пенсионеров без особой необходимости не выезжать из дому.

Для работников областных детской и «взрослой» больниц, многие из которых живут за пределами Житомира, организовали транспорт, объезжающий ближние села, чтобы доставить медиков на работу и обратно. Чтобы это не было хаотично, главврачи должны были разработать логистику доставки, а также графики дежурства персонала больниц. Тем, кто живет слишком далеко, приходится или брать отпуск, или искать другие варианты.

Представители других профессий, которым надо добираться из районов в облцентр, самоорганизовываются. Уже есть волонтёры, помогающие людям добираться на работу. Также некоторые предприятия ищут варианты доставки своих рабочих. Я работаю на радио — мы предвидели такую ситуацию и организовали подвоз своим транспортом.

Многие учреждения закрыты, но, говорят, нашли спортзалы, организовавшие «вип-доступ». Этот вопрос будет изучаться, поскольку все такие заведения должны быть закрыты. Так же, как и стадионы: сейчас устанавливается хорошая погода и народ хочет выйти погреться на солнышке. В результате могут образоваться скопления людей, поэтому перекрывается доступ к стадионам.

На улицах стали чаще замечать полицию. В поликлинику по очереди заходят. На дверях посетителей встречает сотрудник — если человек не сможет внятно объяснить цель посещения поликлиники, его туда не пустят. (Видимо, это делают для того, чтобы снять нагрузку на врачей за счёт тех пациентов, для которых главное — просто пообщаться. Есть такая категория одиноких людей, которые посещают поликлиники именно для этого). Тут же меряют температуру. И — требуют заходить внутрь исключительно в масках. Но купить в Житомире маски и антисептики невозможно. Если вдруг и появляются где-то, то разметаются мгновенно. Продавцы, аптекари и т. д. — в масках, а люди ходят кто как и в магазинах, и в транспорте.

Кстати, Минздрав нам тесты на коронавирус не предоставлял — все закупал областной лабораторный центр. На область было всего 60 ПЦР-тест-систем (то есть не экспресс-тестов, которые могут сильно ошибаться, а полимеразных, которые исследуются в лабораторных условиях). 12 из них уже использовано.

Как видим, ситуация в Киеве и без объявления режима ЧС практически не отличалась от житомирской. Разве что с транспортным сообщением гораздо хуже — в Житомире для поддержания порядка достаточно кондуктора, а в столице и полиция не всегда может добиться установленных карантинных требований. Впрочем, зачастую они практически невыполнимы. Точно так же предприятия и волонтеры пытаются найти возможность доставки людей на работу. Точно так же нет масок, которые обязательны в транспорте и медучреждениях. Разве что льготы пенсионерам пока не отменили и в салонах трамваев-автобусов их — около трети.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков также заявлял, что Кабмин ждёт решения о введении режима ЧС в Киеве от столичных властей. А пресс-служба министерства разместила в Facebook разъяснения, что это за режим.

Однако многие все же начали подозревать власти в попытке установить тотальный контроль над украинцами, на несколько месяцев превратив страну в концлагерь, — после того, как советник Авакова Иван Варченко опубликовал своё видение решения проблемы: с комендантским часом, фактическим домашним арестом, штрафами и ограничениями свобод граждан. Варченко описывает именно чрезвычайное положение, когда государство сможет брать на себя прямое руководство предприятиями и компаниями, не зависимо от форм собственности, вплоть до перепрофилирования, отчуждать имущество, решать вопросы о принудительном перераспределении продуктов и т. п.

Кстати, принятые на днях изменения в административном законодательстве за нарушение правил карантина предусматривают штрафы от семнадцати до ста семидесяти тысяч гривен. Как сообщали «ФАКТЫ», Киев — на четвёртом месте в Украине по количеству оштрафованных.

Тем временем, пока в столице продолжается транспортный коллапс, достигнуто соглашение о бесплатном такси для медиков в Киеве и других крупных городах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ», Елены Галагузы со страницы в Facebook

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