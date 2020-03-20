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Студентов-медиков хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в Украине
Министерство здравоохранения готово привлечь к помощи врачам в борьбе с коронавирусом студентов-медиков и интернов. Напомним, медики из-за карантина не могут добраться до работы и уже начинают увольняться.
По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко в эфире программы «Свобода слова», речь идет о студентах V-VI курсов.
«Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов V-VI курсов, а также интернов, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам», — сказал санврач.
Ранее стало известно о наборе волонтеров Министерством здравоохранения.
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