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Здоровье и медицина

Студентов-медиков хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в Украине

22:34 20 марта 2020 116
Студентов-медиков хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в Украине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министерство здравоохранения готово привлечь к помощи врачам в борьбе с коронавирусом студентов-медиков и интернов. Напомним, медики из-за карантина не могут добраться до работы и уже начинают увольняться.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко в эфире программы «Свобода слова», речь идет о студентах V-VI курсов.

«Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов V-VI курсов, а также интернов, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам», — сказал санврач.

Ранее стало известно о наборе волонтеров Министерством здравоохранения.

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