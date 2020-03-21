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Коронавирус в радость: модель воспользовалась опустевшим городом для съемок в белье (фото)

0:56 21 марта 2020 166
Рейчел Линч
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Распространение COVID-19 привело к тому, что в Соединенных Штатах закрываются учреждения и увеселительные заведения, а рестораны работают только на доставку еды. Все это, очевидно доставляет немало проблем рядовым американцам, но в то же время среди них есть и те, кому такое развитие событий — в радость.

К примеру, фэшн-блогер и модель Рэйчел Линч воспользовалась опустевшим из-за коронавируса Нью-Йорком для фотосессии в белье.

Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте, пишет «Лента.ру».

Во время съемки девушка позировала в полупрозрачном комплекте нижнего белья с розовым кружевом британского бренда Agent Provocateur.

Она также одета в телесные колготки и белые босоножки на высоком каблуке. Ее образ дополнили крылья как у «ангелов» Victoria's Secret и длинные розовые перчатки.

«Вероятнее всего, это первый и последний раз, когда я пользуюсь метро», — подписала одну из публикаций Линч.

Подписчики девушки восхитились ее внешним видом.

«Ты идеальна!», «Ангел, спустившийся с небес», «Выглядишь потрясающе», — писали они. Однако некоторые выразили возмущение в комментариях: «Какого черта ты делаешь?», «Отличное время для того, чтобы фотографироваться в метро», «Надеюсь, эта съемка была сделана несколько недель назад», — пишут они.

Издание напоминает, что в марте знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции, случившейся из-за пандемии коронавируса. Так, например, звезда реалити-шоу Love Island Меган Бартон-Хансон (Megan Barton Hanson) выложила кадр, на котором она запечатлена в розовой расстегнутой пижаме Louis Vuitton, оголяющей ее грудь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, как противостоят пандемии в разных странах Европы, а также в Китае и Америке.

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