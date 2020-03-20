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Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали во Львове
Во Львове подтвердили коронавирус у одного из госпитализированных с подозрением на инфекцию. Напомним, 17 марта во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были доставлены 6 человек с подозрением на COVID-19.
Положительный результат дали две частные лаборатории в Киеве и Львове.
Больным оказался житель Львова 1950 года рождения, который 13 марта вернулся из Германии.
В настоящее время мужчину госпитализируют в городскую инфекционную больницу, а биоматериалы направили в Центр общественного здоровья.
Напомним, 20 марта в Черновцах выписали первого украинца, инфицированного коронавирусом.
А днем ранее стало известно о третьей жертве коронавируса в нашей стране.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.