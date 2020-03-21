"Повышенный спрос": гендиректор торговой сети рассказал, стоит ли ждать пустых полок в магазинах

Украина

Несмотря на то, что уже сейчас в Украине наблюдается рост цен на товары первой необходимости и особенно продукты питания, а некоторые из продуктов исчезают с прилавков магазинов, ситуация не должна вызывать опасения.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил Борис Марков, генеральный директор корпорации «АТБ».

Украинские ритейлеры, по его словам, восстановили на складах все свои товарные запасы на складах, увеличив их практически в два раза, что позволит им работать в автономном режиме в течение трех месяцев, заполняя полки товаров вне зависимости от ситуации в стране.

«С точки зрения расходных материалов и с точки зрения необходимого оборудования мы приготовились к трехмесячной автономной работе вне зависимости от того, как будут разворачиваться обстоятельства», — сказал Марков.

Кроме того, многие торговцы ищут новые склады для создания дополнительного запаса социальных товаров, что позволяет говорить о том, что полки пустыми точно не будут.

«То есть в целом я могу заверить всех, что ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна с тенденцией к восполнению тех пустых полок, которые сформировались за несколько дней повышенного спроса», — подчеркнул Марков.

Кроме того, он рекомендовал людям, которые беспокоятся о своем здоровье, «прийти в магазин, когда там минимальная концентрация покупателей, а именно ночью».

Стоит напомнить, что ранее о влиянии пандемии и карантина на экономику Украины «ФАКТАМ» рассказал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. По его мнению, не все последствия будут негативными. Есть и плюсы в сложившейся ситуации, но при условии, что Украина сможет ими воспользоваться.

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