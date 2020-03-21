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"Чем раньше, тем лучше": мэр Черновцов попросил Зеленского ввести чрезвычайное положение (видео)
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в стране в целом и в городе Черновцах в частности, мэр столицы Буковины Алексей Каспрук призвал президента Украины Владимира Зеленского ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Черновицкой области.
Об этом он сказал в своем видеообращении по итогам работы за неделю, размещенном в Facebook.
«Обратился сегодня к президенту Украины, к секретарю СНБО и премьер-министру Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области, и соответственно, Черновцов, чрезвычайное положение», — сказал Каспрук.
Он добавил, что возмущен тем, как жители Черновцов пренебрегают рекомендациями медиков о поведении во время карантина.
«На тех людей, которые не понимают, какие безответственные, надо действовать более жестко. Эти все моменты власти, правоохранительным органам предоставит режим чрезвычайного положения», — сказал Каспрук.
Он также выразил надежду, что введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы всего государства, региональных властей, предпринимателей, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом.
«Ожидаем решения. Его принятие достаточно вероятно. Надеюсь, что оно будет принято — чем раньше, тем лучше до того времени, пока наша статистика негативно не начнет «зашкаливать», — продолжил мэр Черновцов.
Напомним, что по состоянию на 23:00 пятницы, 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, три их них летальные. Новые случаи распространения COVID-19 были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил в эфире одного из телеканалов возможность введения режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях.
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