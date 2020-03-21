Украина

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

В связи с распространением COVID-19 в Украине в субботу, 21 марта, могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Такое решение связано с проникновением коронавируса в области, где ранее его не регистрировали.

«Мы сегодня приняли несколько важных решений — это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. Очевидно, завтра (21 марта) придется ввести еще, потому что сегодня Львов и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике», — сказал Шмыгаль.

При этом Шмыгаль не уточнил, о каких именно регионах идет речь, но можно сделать предположение, что двумя из них как раз и могут быть Львовская и Харьковская области.

Напомним, что в пятницу Кабинет министров Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях — Черновицкой, Житомирской и Киевской.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 23:00 пятницы, 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, три их них летальные. Новые случаи распространения COVID-19 были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

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