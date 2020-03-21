- 10:53 Война продолжается: в Днепр прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ
- 10:47 Умерла социолог Ирина Бекешкина
- 10:18 «Болезнь протекает в довольно тяжелой форме»: Кулеба рассказал об инфицированном коронавирусом дипломате
- 10:11 Уже в марте безработных в Украине станет на миллион больше, и это далеко не предел, — известный экономист
- 10:05 Коронавирус в Украине набирает обороты: карта распространения COVID-19
- 09:55 Там нужнее? На испанском ТВ показали разгрузку респираторов из Украины
- 09:35 Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу скорой помощи и показали, как дезинфицировать руки
- 09:22 Девушки две недели не ходили в салоны красоты: Ида Галич повеселила сеть видео о последствиях карантина
- 09:05 Мошенники наживаются на страхах людей перед коронавирусом: украинцев предупредили о преступных схемах
- 08:53 Сестру футболиста итальянской серии А убили выстрелом в спину
- 08:39 «В Крыму я с ужасом осознала, что руководители России бесстыдно лгут с экрана телевизора»
- 08:30 Коронавирус обнаружили у священника на Тернопольщине: что известно об этом мужчине
«Болезнь протекает в довольно тяжелой форме»: Кулеба рассказал об инфицированном коронавирусом дипломате
COVID-19 подтвердили у сотрудника одного из диппредставительств Украины за рубежом, он госпитализирован. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.
Министр констатировал, что болезнь у инфицированного дипломата протекает в довольно тяжелой форме, но медики оценивают его состояние как стабильное.
Кроме того, в другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся на самоизоляции.
Согласно официальным данным Министерства иностранных дел, от COVID-19 за границей лечатся 15 граждан Украины, на карантине находятся 146 украинцев.
Шесть наших сограждан выздоровели, еще трое — скончались.
Тем временем в Украине по состоянию на 23:00 20 марта был зафиксирован 41 случай COVID-19 и 3 летальных случая.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…