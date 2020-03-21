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«Болезнь протекает в довольно тяжелой форме»: Кулеба рассказал об инфицированном коронавирусом дипломате

10:18 21 марта 2020 521
«Болезнь протекает в довольно тяжелой форме»: Кулеба рассказал об инфицированном коронавирусом дипломате
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

COVID-19 подтвердили у сотрудника одного из диппредставительств Украины за рубежом, он госпитализирован. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Министр констатировал, что болезнь у инфицированного дипломата протекает в довольно тяжелой форме, но медики оценивают его состояние как стабильное.

Кроме того, в другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся на самоизоляции.

Согласно официальным данным Министерства иностранных дел, от COVID-19 за границей лечатся 15 граждан Украины, на карантине находятся 146 украинцев.

Шесть наших сограждан выздоровели, еще трое — скончались.

Тем временем в Украине по состоянию на 23:00 20 марта был зафиксирован 41 случай COVID-19 и 3 летальных случая.

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