27.37 / 28.28 29.17 / 30.36
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус убивает: в МИД подтвердили третью смерть украинки за границей

3:08 21 марта 2020 18
Италия
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Распространения COVID-19 в мире стало причиной того, что по состоянию на 22.00 пятницы, 20 марта, за границей от коронавируса умерли три украинца.

Об этом сказано в сообщении в официальном Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что о смерти третьей украинки в Италии сообщалось ранее, но в МИД эту информацию не подтверждали.

Также в министерстве сообщают, что за рубежом шесть украинцев выздоровели: четверо — в Японии и по одному — в Италии и Польше. А почти 150 находятся на карантине.

«146 граждан Украины находятся на карантине: Польша — 101, Бразилия — 16, Германия — 7, ОАЭ — 3, США — 2, Молдова — 2, Великобритания — 2, Вьетнам — 7, Австралия — 2, Румыния — 1, Куба — 1, Китай — 1, Израиль — 1», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что 15 украинцев проходят лечение. Больше всего — по четыре человека — в Германии и Доминиканской Республике.

Напомним, ранее сообщалось о смерти от коронавируса гражданки Украины Раисы Малышевой. Она работала в Брешии и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Диагноз подтвердили только 12 марта, на следующий день женщина умерла.

Также сообщалось, что в больнице итальянского города Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо) 19 марта умерла гражданка Украины 1958 года рождения.

В то же время украинская община в Италии заявила, что с начала вспышки заболевания заразились и умерли от осложнений шесть мигрантов из Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 23:00 пятницы, 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, три их них летальные. Новые случаи распространения COVID-19 были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Рейчел Линч

Коронавирус в радость: модель воспользовалась опустевшим городом для съемок в белье (фото)

Италия

Коронавирус убивает: в МИД подтвердили третью смерть украинки за границей

Студентов-медиков хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в Украине

Студентов-медиков хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер