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Тотальный карантин: Аваков анонсировал ужесточение контроля над украинцами из-за коронавируса
Министр внутренних дел Украины настаивает на ужесточении карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Согласно его записи в соцсети, ограничительные меры пересмотрят в ближайшие дни.
«В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни — это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!», — написал он, объяснив новации необходимостью выиграть время, чтобы не подвергать опасности как можно больше украинцев.
По мнению министра, работать должны только предприятия критической промышленной инфраструктуры, а остальные следует закрыть, отправив сотрудников на карантин.
«Не уволенные, не отправленные за свой счет — на карантине! — о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!», — подчеркнул Аваков.
На данный момент он рекомендовал руководителям компаний и предприятий, которые не являются критически необходимыми, перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина.
«Общественным транспортом сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные — не выходить из дома!», — призвал министр.
Напомним, в Киеве движение общественного транспорта останавливают уже 22 марта.
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