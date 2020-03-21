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Украина

В Киеве полностью остановят движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата

13:09 21 марта 2020 259
В Киеве полностью остановят движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Киев, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, готовится полностью остановить пассажирские перевозки.

Запрет не будет распространяться на работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, запрет начнет действовать с воскресенья, 22 марта.

Напомним, ранее о возможности введения подобных ограничений заявил советник Арсена Авакова Иван Варченко. Его пост вызвал резкую реакцию в сети.

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