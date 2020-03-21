В Киеве полностью остановят движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата

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Киев, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, готовится полностью остановить пассажирские перевозки.
Запрет не будет распространяться на работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.
Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, запрет начнет действовать с воскресенья, 22 марта.
Напомним, ранее о возможности введения подобных ограничений заявил советник Арсена Авакова Иван Варченко. Его пост вызвал резкую реакцию в сети.
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