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«Включайте мозг!»: волонтер жестко обратилась к людям, скрывающим от врачей симптомы коронавируса
Известный украинский волонтер Ирина Мудрик призвала людей не скрывать от врачей симптомы, похожие на те, которые бывают при коронавирусной болезни. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.
«Вчера наш экипаж госпитализировал женщину с желудочным кровотечением. Только сегодня случайно выяснилось, что кровотечение было спровоцировано кашлем во время гриппа и осложнено циррозом печени. Муж госпитализированной ответил на мои претензии по сокрытию информации следующее: ну и что, что грипп, главное это то, что у нее было желудочное кровотечение. Внук переболел и ее заразили, а он уже здоров. Люди, включайте мозг!» — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве прокуратура расследует попытку скрыть заражение коронавирусом. Дело касается 50-летнего киевлянина, у которого подтвердили опасный диагноз. Житель столицы после поездки в Швейцарию заподозрил у себя заражение коронавирусом. Анализ мужчина сдал в частном медицинском центре в Соломенском районе столицы. После того, как тесты показали положительный результат, администрация клиники решила об этом случае не уведомлять ни Минздрав, ни Центр общественного здоровья. Этот случай заражения в Киеве мог бы остаться секретом, но тайну «сдала» немецкая лаборатория, непосредственно выполнявшая анализ.
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