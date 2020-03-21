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Общество и люди

«Включайте мозг!»: волонтер жестко обратилась к людям, скрывающим от врачей симптомы коронавируса

17:09 21 марта 2020 42
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Известный украинский волонтер Ирина Мудрик призвала людей не скрывать от врачей симптомы, похожие на те, которые бывают при коронавирусной болезни. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

«Вчера наш экипаж госпитализировал женщину с желудочным кровотечением. Только сегодня случайно выяснилось, что кровотечение было спровоцировано кашлем во время гриппа и осложнено циррозом печени. Муж госпитализированной ответил на мои претензии по сокрытию информации следующее: ну и что, что грипп, главное это то, что у нее было желудочное кровотечение. Внук переболел и ее заразили, а он уже здоров. Люди, включайте мозг!» — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве прокуратура расследует попытку скрыть заражение коронавирусом. Дело касается 50-летнего киевлянина, у которого подтвердили опасный диагноз. Житель столицы после поездки в Швейцарию заподозрил у себя заражение коронавирусом. Анализ мужчина сдал в частном медицинском центре в Соломенском районе столицы. После того, как тесты показали положительный результат, администрация клиники решила об этом случае не уведомлять ни Минздрав, ни Центр общественного здоровья. Этот случай заражения в Киеве мог бы остаться секретом, но тайну «сдала» немецкая лаборатория, непосредственно выполнявшая анализ.

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