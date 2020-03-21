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Украина

Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу COVID-19 в Украине

12:43 21 марта 2020 260
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине за сутки 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Это следует из данных Минздрава Украины.

«По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Украине никогда не регистрировали такое большое количество инфицированных коронавирусом за одни сутки.

В течение 20 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине создали онлайн карту, где можно проследить, как распространяется коронавирус по территории страны. Информация на карте обновляется дважды в день.

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