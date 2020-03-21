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Общество и люди

Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы

23:41 21 марта 2020 144
40 святых
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 22 марта, празднуют день Сорока мучеников Севастийских (в народе — 40 святых, Сороки). В этот день в Украине пекут булочки-жаворонки. По преданию, песня жаворонком напоминает молитву 40 мучеников, которая летит к Господу.

«ФАКТЫ» собрали открытки, поздравления и молитвы, которые помогут вам напомнить близким об этом дне.

день Сорока мучеников Севастийских

Для промысла Божьего ты живи
Ближнему истину мироздания принять помоги.
Не гневи Бога, живи достойно
Дороги тебе верной и спокойной!

день Сорока мучеников Севастийских

***
Храни молчание, сдерживай злобу
Помолись ты искренне Богу.
И если на сердце горечь и тревога
Верь — и откроется путь и дорога!

день Сорока мучеников Севастийских

***
С праздником 40 святых. Пусть вашу молитву услышит Господь. И вкусных вам жаворонков!

день Сорока мучеников Севастийских

Молитва:

О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.

Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Также напоминаем, что сейчас Великий пост. Как себя вести и что делать, читайте в нашем материале.

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