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Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы
В воскресенье, 22 марта, празднуют день Сорока мучеников Севастийских (в народе — 40 святых, Сороки). В этот день в Украине пекут булочки-жаворонки. По преданию, песня жаворонком напоминает молитву 40 мучеников, которая летит к Господу.
«ФАКТЫ» собрали открытки, поздравления и молитвы, которые помогут вам напомнить близким об этом дне.
Для промысла Божьего ты живи
Ближнему истину мироздания принять помоги.
Не гневи Бога, живи достойно
Дороги тебе верной и спокойной!
***
Храни молчание, сдерживай злобу
Помолись ты искренне Богу.
И если на сердце горечь и тревога
Верь — и откроется путь и дорога!
***
С праздником 40 святых. Пусть вашу молитву услышит Господь. И вкусных вам жаворонков!
Молитва:
О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.
Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Также напоминаем, что сейчас Великий пост. Как себя вести и что делать, читайте в нашем материале.
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