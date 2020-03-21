Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы

Общество и люди

В воскресенье, 22 марта, празднуют день Сорока мучеников Севастийских (в народе — 40 святых, Сороки). В этот день в Украине пекут булочки-жаворонки. По преданию, песня жаворонком напоминает молитву 40 мучеников, которая летит к Господу.

«ФАКТЫ» собрали открытки, поздравления и молитвы, которые помогут вам напомнить близким об этом дне.

Для промысла Божьего ты живи

Ближнему истину мироздания принять помоги.

Не гневи Бога, живи достойно

Дороги тебе верной и спокойной!

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Храни молчание, сдерживай злобу

Помолись ты искренне Богу.

И если на сердце горечь и тревога

Верь — и откроется путь и дорога!

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С праздником 40 святых. Пусть вашу молитву услышит Господь. И вкусных вам жаворонков!

Молитва:

О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.

Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Также напоминаем, что сейчас Великий пост. Как себя вести и что делать, читайте в нашем материале.

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