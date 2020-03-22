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День таксиста 2020: веселые поздравления, открытки, смс
22 марта в мире отмечают День таксиста. Напомним, что христиане восточного обряда в этот день почитают 40 мучеников Севастийских.
«ФАКТЫ» же предлагают вам поздравить знакомых таксистов.
Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться — лишь домой,
К семье любимой и родной!
***
Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!
***
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.
Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов — просто горы,
Чтоб устал ты их считать!
***
С Днем таксиста! Пусть клиенты
Будут щедрыми всегда
На улыбки, комплименты,
Не грубят пусть никогда!
Труд достойную оплату
Непременно обретет,
Что тревожило когда-то —
Обязательно пройдет!
***
Спасибо вам, дорогие таксисты, за то, что вы выручаете нас в трудную минуту и стремительно спешите к нам на выручку! Сегодня ваш праздник, и мы от всей души кланяемся вам за ваш важный и нужный труд. Оставьте в этот день «баранку» и отдохните, как вы сами того желаете. Спасибо вам за то, что вы выбрали такую напряжённую работу, в которой мы так нуждаемся.
Ранее мы писали, что бывший нардеп Михаил Гаврилюк стал таксистом.
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