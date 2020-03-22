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Общество и люди

День таксиста 2020: веселые поздравления, открытки, смс

0:01 22 марта 2020 50
День таксиста
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

22 марта в мире отмечают День таксиста. Напомним, что христиане восточного обряда в этот день почитают 40 мучеников Севастийских.

«ФАКТЫ» же предлагают вам поздравить знакомых таксистов.

День таксиста 2020

Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.

И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.

Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться — лишь домой,
К семье любимой и родной!

День таксиста 2020
***
Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!

День таксиста 2020
***
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов — просто горы,
Чтоб устал ты их считать!

День таксиста 2020
***
С Днем таксиста! Пусть клиенты
Будут щедрыми всегда
На улыбки, комплименты,
Не грубят пусть никогда!

Труд достойную оплату
Непременно обретет,
Что тревожило когда-то —
Обязательно пройдет!

День таксиста 2020

***
Спасибо вам, дорогие таксисты, за то, что вы выручаете нас в трудную минуту и стремительно спешите к нам на выручку! Сегодня ваш праздник, и мы от всей души кланяемся вам за ваш важный и нужный труд. Оставьте в этот день «баранку» и отдохните, как вы сами того желаете. Спасибо вам за то, что вы выбрали такую напряжённую работу, в которой мы так нуждаемся.

Ранее мы писали, что бывший нардеп Михаил Гаврилюк стал таксистом.

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