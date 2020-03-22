День таксиста 2020: веселые поздравления, открытки, смс

Общество и люди

22 марта в мире отмечают День таксиста. Напомним, что христиане восточного обряда в этот день почитают 40 мучеников Севастийских.

«ФАКТЫ» же предлагают вам поздравить знакомых таксистов.

Мы с Днем таксиста поздравляем.

Дороги ровной пожелаем,

Всегда зеленого пути,

Поменьше пробок впереди.

И пусть клиентов будет много,

Поменьше полицейских строгих,

Машина чтоб не подводила

И много денег приносила.

Всегда удачного пути

И только счастья впереди.

А торопиться — лишь домой,

К семье любимой и родной!



***

Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!



***

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,

И поломок не встречать,

А доходов — просто горы,

Чтоб устал ты их считать!



***

С Днем таксиста! Пусть клиенты

Будут щедрыми всегда

На улыбки, комплименты,

Не грубят пусть никогда!

Труд достойную оплату

Непременно обретет,

Что тревожило когда-то —

Обязательно пройдет!

***

Спасибо вам, дорогие таксисты, за то, что вы выручаете нас в трудную минуту и стремительно спешите к нам на выручку! Сегодня ваш праздник, и мы от всей души кланяемся вам за ваш важный и нужный труд. Оставьте в этот день «баранку» и отдохните, как вы сами того желаете. Спасибо вам за то, что вы выбрали такую напряжённую работу, в которой мы так нуждаемся.

Ранее мы писали, что бывший нардеп Михаил Гаврилюк стал таксистом.

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