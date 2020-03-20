Украина

В Киеве и двух областях ввели режим ЧС: что изменится

В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Кабмин утвердил режим ЧС также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Режим ЧС предусматривает оповещение населения о случившемся и предполагаемых последствиях. Вводится контроль обстановки и организуется жизнеобеспечение жителей, продумываются возможные эвакуационные мероприятия.

Аварийно-спасательные службы обеспечиваются беспрепятственным доступом на территорию предприятий. Кроме того, они могут внедрять временный запрет или ограничивать движение транспорта и пешеходов вблизи либо в пределах зоны ЧС.

Могут приниматься решения об остановке деятельности предприятий, привлечении к спасательным операциям транспорта из зоны ЧС и граждан (с их согласия).

Ранее введение чрезвычайной ситуации подтвердили также Киевская, Житомирская и Черновицкая области, где ранее были обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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