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Происшествия

В Украине снова зафиксировали землетрясение

14:27 9 марта 2020 60
В Украине снова зафиксировали землетрясение
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На территории Одесской области 9 марта были зафиксированы подземные толчки незначительной мощности. Напомним, аналогичное ЧП произошло в конце января 2020 года.

Это были отголоски землетрясения, эпицентр которого находился в горах Вранча (южная часть восточных Карпат) на глубине 129−136 км.

Магнитуда в эпицентре возмущений составила до 4,3 балла.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала, сообщает УНИАН.

Напомним, в конце февраля мощное землетрясение, эпицентр которого был расположен на территории Ирана, произошло в Турции. Значительные разрушения имели место в турецкой провинции Ван. Тогда погибли не менее девяти человек.

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