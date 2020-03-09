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В Украине снова зафиксировали землетрясение
На территории Одесской области 9 марта были зафиксированы подземные толчки незначительной мощности. Напомним, аналогичное ЧП произошло в конце января 2020 года.
Это были отголоски землетрясения, эпицентр которого находился в горах Вранча (южная часть восточных Карпат) на глубине 129−136 км.
Магнитуда в эпицентре возмущений составила до 4,3 балла.
Информация о жертвах или разрушениях не поступала, сообщает УНИАН.
Напомним, в конце февраля мощное землетрясение, эпицентр которого был расположен на территории Ирана, произошло в Турции. Значительные разрушения имели место в турецкой провинции Ван. Тогда погибли не менее девяти человек.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..