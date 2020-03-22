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Будут умирать от голода и алкоголизма? Кто в Украине потеряет работу из-за карантина
Ограничительные меры, которые ввела Украина в связи с распространением COVID-19, приведут к тому, что ситуация может измениться в худшую сторону, и тогда произойдет крах государственных финансов. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал ректор Международного института бизнеса доктор экономических наук Александр Савченко.
Эксперт считает, что если запретительные меры продлятся до 1 мая, еще несколько миллионов людей лишится работы.
Армию безработных, по его мнению пополнят те люди, у которых очень мало доходов — продавцы, официанты, повара, водители, бухгалтеры, администраторы, уборщики.
«Даже не представляю, как они выживут. А им говорят: сиди дома и радуйся. Ну, ты день-два-неделю можешь посидеть. Кто более обеспечен — два-три месяца. А дальше? Умирать от голода, стресса, других, более страшных болезней, алкоголизма», — говорит Савченко.
По его мнению, через две-три недели Рада попытается принять более адекватные законы.
«…в слабом государстве должен быть хотя бы один правильный институт, который может выступить хоть каким-то стабилизатором», — считает эксперт.
Напомним, по мнению Савченко, сейчас Украиной управляют менеджеры среднего звена, которые не понимают причинно-следственных связей и не просчитывают последствия своих управленческих решений.
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