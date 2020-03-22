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Украина

Принимают примитивные решения — и довольны: правительство сравнили с менеджерами среднего звена

10:29 22 марта 2020 259
Кабмин и депутаты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Стремительно распространяющаяся коронавирусная инфекция и принятые государством для ее сдерживания карантинные меры, усугубят экономическую ситуацию в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил ректор Международного института бизнеса доктор экономических наук Александр Савченко.

По его словам, за неделю в Украине появится более миллиона безработных. Ограничительные меры приведут к тому, что резко упадут доходы населения, в разы вырастут цены, упадет гривня, закроются внешние рынки сбыта.

Савченко отметил, что государство сейчас нуждается в суперпрофессиональных руководителях минфина, минэкономики и Нацбанка. А управлять страной пришли менеджеры среднего звена.

За полтора месяца государство оказалось не способно организовать поставки в аптеки даже марлевых масок, не говоря уже про тесты на коронавирус.

Эксперт указывает на то, что новые управленцы не понимают причинно-следственных связей.

«Очень тяжело, когда тобой управляют офис-менеджеры и менеджеры среднего звена, причем наверняка не лучшие. Наверное, не мне одному кажется, что лучше, чтобы они вообще ни во что не вмешивались. Мы сами справимся», — отмечает Савченко.

Напомним, с 22 марта к обеспечению общественного порядка улицы украинских городов вместе с полицией и Нацгвардией будут патрулировать военнослужащие ВСУ. А с 23 марта карантинные меры будут ужесточены. На всей территории Украины также могут ввести чрезвычайное положение.

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