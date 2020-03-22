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В конце марта Киев замело снегом (фото, видео)
Похолодание в Украине привело в возвращению зимы в северных регионах. Так, в Киеве 22 марта пошел снег. Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео и отмечают, что давно не было такого снега в конце марта.
Синоптик Наталья Диденко обращает внимание, что 22 марта — Всемирный день воды.
«22 марта — Всемирный день воды. 23 марта — Всемирный день метеоролога! Праздник приближается. Погода это отмечает по-своему) Уже не говорю о сорока святых и сорок лопат снега))», — написала она в Facebook.
По ее прогнозу, в Киеве воскресенье — холодное и ветреное. Максимальная температура воздуха опустится до +3, +4 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег. Днем 22 марта антициклон отодвинет осадки подальше от Киева.
«Следующая неделя в Украине сначала будет холодной, до ночных морозов. 23-е марта, всемирный День метеоролога, окажется холодным, с сильным ветром, без осадков, лишь в Карпатах и окрестностях выпадет мокрый снег. Потепление вернется с четверга, с 26-го марта. Дождемся обязательно», — пишет синоптик.
Как писали «ФАКТЫ», ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что ощутимое тепло придет в Украину в апреле перед Пасхой.
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