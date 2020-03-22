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Украина

В конце марта Киев замело снегом (фото, видео)

11:18 22 марта 2020 448
Непогода
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Похолодание в Украине привело в возвращению зимы в северных регионах. Так, в Киеве 22 марта пошел снег. Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео и отмечают, что давно не было такого снега в конце марта.

Синоптик Наталья Диденко обращает внимание, что 22 марта — Всемирный день воды.

«22 марта — Всемирный день воды. 23 марта — Всемирный день метеоролога! Праздник приближается. Погода это отмечает по-своему) Уже не говорю о сорока святых и сорок лопат снега))», — написала она в Facebook.

 

По ее прогнозу, в Киеве воскресенье — холодное и ветреное. Максимальная температура воздуха опустится до +3, +4 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег. Днем 22 марта антициклон отодвинет осадки подальше от Киева.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/03/20 ❄️

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«Следующая неделя в Украине сначала будет холодной, до ночных морозов. 23-е марта, всемирный День метеоролога, окажется холодным, с сильным ветром, без осадков, лишь в Карпатах и окрестностях выпадет мокрый снег. Потепление вернется с четверга, с 26-го марта. Дождемся обязательно», — пишет синоптик.

Как писали «ФАКТЫ», ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что ощутимое тепло придет в Украину в апреле перед Пасхой.

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