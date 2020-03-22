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Украина

Зима возвращается: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

7:37 22 марта 2020 83
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине в начале следующей карантинной недели будет холодно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Понедельник, 23 марта, по всей территории страны, кроме Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, солнечно. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. На юге — до +7. Ночью столбики термометров опустятся до 2- 5 градусов мороза. Холоднее всего будет в Черниговской области — минус 5 — минус 7 градусов. На юге от 0 до 2 градусов тепла. Холод будет усиливать ветер.


Во вторник, 24 марта, сохранится почти такая же погода — небольшой плюс днем и минусовые температуры ночью. С западных областей дожди уйдут. На всей территории страны будет солнечная и холодная погода.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, потепление вернется с 26 марта. А народный синоптик Владимир Деркач обещает ощутимое тепло только в апреле перед Пасхой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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